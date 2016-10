Vierhändig am Flügel

Britz.

Mit Gerhard Meyer und Siegfried Schubert-Weber präsentiert das Schloss Britz am 8. Oktober um 19 Uhr zwei brillante und erfahrene Pianisten gemeinsam am Flügel. Als Klavierduo spielen sie seltene Werke vierhändig, deshalb der Programmname „Vierhändige Edelsteine“. Den Zuschauern werden im historischen Festsaal außergewöhnliche Musikstücke von Franz Danzi, Franz Schubert, Gabriel Fauré und Moritz Moszkowski präsentiert. Eintrittskarten zum Preis von zwölf, ermäßigt sieben Euro, sind im Vorverkauf im Schloss Britz, Alt-Britz 73, unter60 97 92 30 und an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen auf www.schlossbritz.de