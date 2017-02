Berlin: Britzer Garten |

Britz. Zu einer Führung, speziell für Senioren, lädt Friedrich-Karl Schembecker, am Mittwoch, 22. Februar, um 11 Uhr in den Britzer Garten ein. Treffpunkt ist am Parkeingang Mohriner Allee. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Rabenvögel wie Nebelkrähe und Elster. Für die Teilnahme sind zwei Euro (plus Garteneintritt) zu zahlen. Auskünfte gibt es im Freilandlabor unter 703 30 20. sus