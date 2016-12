WRITERS IN PRISON

Zur Situation inhaftierter Autor*innen

Vortrag von Prof. Dr. Sascha Feuchert, PEN DeutschlandMit Texten von Mahvash Sabet, Raif Badawi und Liu XiaboMusikalische Begleitung: „Duo Dong-West“, Vivien Lee (vocal) & Volker Greve (piano/percussion)In Kooperation mit Gefangenes Wort e.V.Der Schriftstellerverband PEN verzeichnete 2015 rund 800 Autorinnen und Autoren, die verfolgt, bedroht, inhaftiert oder gar ermordet wurden, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnahmen. Am Internationalen Tag der Menschenrechte widmet sich das Museum Neukölln den Schicksalen inhaftierter Autor*innen, um auf ihre besorgniserregende Lage aufmerksam zu machen.Die im Gefängnis verfassten Gedichte der iranischen Lehrerin und Lyrikerin Mahvash Sabet erzählen von Grausamkeit und Verzweiflung, aber auch von Würde und Hoffnung.Der Literaturwissenschaftler und Essayist, Liu Xiaobo, ist 2009 zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Sein langer gewaltloser Kampf für den Schutz der universalen Menschenrechte und der grundlegenden Bürgerrechte in der Volksrepublik China wurde 2010 mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt. Der saudische Blogger Raif Badawi teilte seine Gedanken über Politik, Religion und Freiheit im Internet und setzte sich für die Redefreiheit in einem autokratisch regierten Land ein. Dafür verurteilte ihn ein saudisches Gericht zu einer zehnjährigen Haftstrafe und 1000 Peitschenhiebe.Das „Duo Dong-West“ begleitet den Abend mit eigenen Kompositionen. So wurden unter anderem Gedichte der genannten Autor*innen vertont und finden in der Musik ihre ganz individuelle Ausdruckskraft.