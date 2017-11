Warum Sebastian mitten auf einer Kreuzung in Britz ein Mahn-Mal setzt

Seitdem hat Sebastian ein Mahn-Mal zur Erinnerung an diese Tat gesetzt.An der Kreuzung Fritz-Reuter-Allee Ecke Parchimer Allee."Ich will an diese Abscheulichkeit, die nicht zu überbieten ist, erinnern.So lange die Stolpersteine hier in der Siedlung nicht erneuert sind."Für einen politisch rechtsmotivierten Hintergrund der Tat spricht nicht nur der antifaschistische Hintergrund der Stolpersteinehrungen.Die Tat passierte kurz vor dem 09. November, der Reichspogromnacht.Sebastian hat inzwischen solche Angst vor Übergriffen,das er sich nur unkenntlich fotografieren lässt.Und zum Schutz vor seiner Familie nicht mit vollem Namen genannt werden will.An gleicher Stelle ist auch seine Aktion Rote Pflanzen gegen Nazis.