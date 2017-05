Abfuhr erteilt: Anwohner aus Schillerkiez laden Afd Politker aus

Podiumsdiskussionen gehören auch dazu. Eine solche sollte ursprünglich am 16. Mai 2017 im Schillers im Schillerkiez in Neukölln stattfinden. Die Gegenwehr aktuell ist jedoch so sehr heftig und hoch, das die Zeitung Kiez und Kneipe diese absagteund gleichzeitig seine Pressemitteilung heraus gab. Die liegt dem Autor dieses Artikels vor. Der Autor selbst wurde heute (11. Mai 2017) beim Recherchieren und während des Fotografierens direkt vor dem Schillers angesprochen von dort sitzenden Gästen ob er diese Fotos für die Naziwehrmacht erstellt.Aus Protest rufen aktuell viele Anwohnerinnen und Anwohner nun zu einer Gegenkundgebung auf. Am 16. Mai um 18:00 Uhr direkt vor dem Schiller.Um so ihrem Ärger Luft zu machen.