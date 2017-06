Afd Veranstaltung im Rathaus Neukölln wurde durch Frau Giffey verhindert

Durch vehementen, demokratischen, friedlichen Wiederstand wurde die Afd am 08. Juni 2017 die Tür gesetzt.

Mit Andreas Wild wollte ein führender Vertreter des neofaschistischen Flügels

der AfD um den AfD-Rechtsaußen Bernd Höcke auftreten.

Aufhänger sollte diesmal „Drogenpolitik und Kriminalität“ sein.

Die Hetzereien des Andreas Wild sind bekannt.

Zum Beispiel: „In Neukölln halte ich gewalttätige Auseinandersetzungen für möglich. Die Leute, die zu Deutschland gehören, und diejenigen, die nicht zu Deutschland gehören, werden sich in die Wolle kriegen.“

Das will in Neukölln niemand (außer gewaltbereite Nazis)

(gesamter Textquellennachweis nachzulesen auf Facebook Seite der DIE LINKE Neukölln).

Der Autor hatte leider keine Kamera dabei. Deshalb beschreibt er, was auch die Teilnehmer sahen: Andreas Wild begrüßt am 08. Juni 2017 alle vor den Türen vom Rathaus mit dem Rechten Arm (Hitlergruß). Dieses und weitere Fotos sich auch online zu sehen auf der Facebookseite von DIE LINKE. Neukölln.

Gefällt mir