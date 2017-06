Berliner Leser-Reporter wurde verletzt auf Auftakfest zum Karnaval der Kuturen

Eigentlich sollte hier ein aktueller, fröhlicher Artikel veröffentlicht werden

zur Eröffnung zum diesjährigen Karneval 2017.

In diesen Minuten läuft der ja rund um den Blücherplatz.

Er steht für ein umsichtiges, friedliches Miteinander und

richtet sich gegen Hass.



Der Autor wurde jedoch, sehr wahrscheinlich nicht mit Absicht,

jedoch durch einen nicht umsichtigen Passanten verletzt.

Hierbei wurde seine Fotokamera beim Aufprall auf den Boden

zerstört.

Zudem verletze sich der Autor noch selbst beim Fall Rücklinks

durch Schürfwunden am rechten Unterarm.



Der Passant, der in einer Gruppe unterwegs war, wurde hiernach

direkt, höflich und zuvorkommend angesprochen vom Autor auf

gegenseitige Rücksichtnahme und auf die kaputte Kamera.

Die Antwort vom Passanten war er ist halt ein Elefant im

Porzellanladen.

Die Entschuldigung bleib aus.

Die Antworten aus der Truppe heraus waren, ob sich der Autor

verletzt hätte und sich vielleicht ein neues Erfrischungsgetränk

kaufen möchte.



Wann der Autor nun für die berliner-woch.de weitermachen kann

ist unklar. Die Kamera muss sich der Autor nun selbst neu zulegen.

Gefällt mir