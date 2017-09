Britzer Dialog: Erste Neuköllner Stadtteilkonferenz

Britz. Der Stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste Jochen Biedermann (Bündnis 90/Die GRÜNEN) lädt zur ersten Neuköllner Stadtteilkonferenz ein.

Unter dem Motto: „Kommen Sie und mischen Sie mit!“ sind die Bürger in Britz aufgerufen, gemeinsam mit der Bezirksverwaltung und den vorhandenen Einrichtungen über die Entwicklung „ihres“ Stadtteils zu diskutieren.Ziel ist es, den Stadtteil aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und sich über die Entwicklung des Ortsteils auszutauschen. In Workshops wird ein Austausch zu den Themenfeldern Bildung und Ausbildung, Kultur, Freizeit und öffentlicher Raum, Leben und Wohnen, Wirtschaft und Verkehr sowie Nachbarschaft und Vielfalt ermöglicht.Der Britzer Dialog findet am Donnerstag, 5. Oktober, von 17 bis 20.30 Uhr in der Fritz-Karsen-Schule, Onkel-Bräsig-Straße 76-78 statt.Die Veranstaltung wird im Auftrag der Neuköllner Bezirksverwaltung von der Stiftung SPI vorbereitet.

Weitere Informationen und Anmeldung:49 30 01 25, www.stiftung-spi.de/projekte/bzrp.