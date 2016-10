Dialog mit Schwarzer

Britz. Unter dem Titel „Schwarzer, wir müssen reden“ lädt die Neuköllner CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Schwarzer am 27. Oktober alle Einwohner des Bezirks ein, mit ihr in ihrer monatlichen Bürgersprechstunde über Ideen, Vorstellungen und Wünsche für Neukölln zu sprechen. Die offene Sprechstunde, zu der keine Anmeldung notwendig ist, findet zwischen 17 und 19 Uhr in ihrem Wahlkreisbüro am Britzer Damm 113 statt. Das Wahlkreisbüro ist zu erreichen unter 55608082. Mehr Informationen zur Bundestagsabgeordneten gibt es unter www.christina-schwarzer.de . SB