Die Schande vom Rathaus Charlottenburg-Wilmersdorf: Landesfrauenrat lud Afd Politikerin ein

Die Protestveranstaltung gegen diese Einladung wurde organisiert vom Bündnis gegen Rassismus. Auch Vertreter von verdi waren vor Ort. Es sprach auch Frau Benda von DIE LINKE. Sie sagte Zitat "Ich finde es eine Schande, das der Landesfrauenrat Frau von Storch hier heute in das Rathaus Charlottenburg mit an den Tisch eingeladen hat. Und der Afd somit hier ihren Raum gibt". Ein Schreiben vom Bündnis für Sexuelle Selbstbestimmung an den Landesfrauenrat, das dem Autoren vorliegt, blieb nach Frau Bendas Information an den Autoren dieses Artikels ohne Reaktion. Hier wird die gefährliche Ideologie Frau von Storch/ der Afd erklärt.