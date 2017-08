Die Sonnenblumen aus Britz gegen das Vergessen

Am Gedenkstein von Erich Mühsam. Nun erinnern die Sonnenblumen an den anarchistischen deutschen Schriftsteller, Publizisten und Antimilitaristen- (6. April 1878 in Berlin – 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg) .Als politischer Aktivist war er maßgeblich an der Ausrufung der Münchner Räterepublik beteiligt, wofür er zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt wurde, aus der er nach fünf Jahren im Rahmen einer Amnestie freikam. In der Weimarer Republik setzte er sich in der Roten Hilfe für die Freilassung politischer Gefangener ein.In der Nacht des Reichstagsbrandes wurde er von den Nationalsozialisten verhaftet und am 10. Juli 1934 von der SS-Wachmannschaft des KZ Oranienburg ermordet.