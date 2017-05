Gespräch mit Schwarzer

Britz.

Christina Schwarzer, CDU-Bundestagsabgeordnete für Neukölln, bietet am 11. Mai eine Bürgersprechstunde an. Einwohner des Bezirks sind eingeladen über ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche für Neukölln zu sprechen. Von 17 bis 19 Uhr steht die Politikerin in ihrem Wahlkreisbüro am Britzer Damm 113 für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Wahlkreisbüro ist montags bis mittwochs von 10 bis 17 Uhr, donnerstags von 12 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet und zu erreichen unter55 60 80 82. Weitere Infos zu Christina Schwarzer unter www.christina-schwarzer.de