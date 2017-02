In Rudow fand eine erfolgreiche Demonstration gegen Rassismus statt

Am Samstag, dem 18. Februar 2017 wurde dem Rassismus ein klares NEIN erteielt. Aufgerufen hierzu hatten u.a. das Aktionsbündnis Rudow gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, die Anwohner*inneninitiative Hufeisern gegen Rechts , das Bündnis Neukölln , die Galerie Olga Benario , sowie die Initiative Neuköllner Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus. Als Rednerin trat u.a. Neuköllns Bezirksbürgermeistern Fr. Dr. Franziska Giffey auf. Sie zeigte sich schokiert über die RBB-TV-Dokumentation über die Rechtspopulistische Afd, sowie schockiert über Andreas Wild, der in der Dokumentation im Fokus steht. Er sitzt für die Afd in der BVV im Rathaus Neukölln. Fr. Giffey sagte wörtlich, "Andreas Wild ist mit seinem Ziel Neukölln von Ausländern zu säubern, Gift für die BVV im Rathaus Neukölln, den Bezirk Neukölln, die Politik und für die Gesellschaft. Wir in der Politik und ich selbst stelle mich der Afd und Andreas als Person in den Weg. Und lasse mich nicht dabei einschüchtern." Zur Demo kamen sehr sehr viele Teilnehmer. Nach rund einer Stunde war die angemeldete Demonstration vorbei. Fr. Giffey lobte den Polizeischutz vor Ort. So wird das demokratische Recht auf Demonstrations Schutz gewährleistet. Und das, so Frau Giffey weiter, muss auch so sein und bleiben.

