Sie haben Ärger beim Sozialamt? In Ihrer Straße findet nachts immer ein illegales Autorennen statt? Ein wichtiges Thema in unserer Stadt wird Ihrer Ansicht nach überhaupt nicht mehr beachtet? Kommen Sie zu mir in die Bürgersprechstunde. "Schwarzer, wir müssen reden" - kommen wir ins Gespräch!



Foto: Anne Hoffmann