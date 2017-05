Schwarzer, wir müssen reden

An einem U-Bahn-Ausgang fehlen Mülleimer, stattdessen wird dort alles auf den Boden geschmissen?

In Ihrer Straße rasen die Autos trotz 30er-Zone durch?

Sie haben eine Idee für unsere Neuköllner?



Kommen Sie vorbei, erzählen Sie mir von dem, was Ihrer Meinung nach angepackt werden muss, welche Ideen haben Sie, die umgesetzt werden müssten?



Ich freue mich auf Sie!

Ihre Christina Schwarzer