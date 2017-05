Wenn man mit offenen Augen bei Facebook ist.Er fällt auf.Wenn man mit offenen Augen in der UBahn herumfährt.Er fällt auf.Wenn man dann noch an so manche Fensterscheiben schaut.Er fällt auf.Der aktuelle, bunte Anzeigenspruch für Ebaykleinanzeigen.-Wie Mauerpark nur ohne Karaoke-Der ist jedoch so heftigdas inzwischen nicht nur der Gründer vom Mauerparkkaraoke bei Facebookfragt, was das soll.Sondern jetzt auch der Autor dieses Artikels.