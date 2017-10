Die Pflanzen sind noch wunderschön gepflanzt .Auch der Schriftzug ist stabil in der Erde drin.Ihn erschüttert jedoch ein sehr störendes deutliches Zeichen,das am Schriftzug hängt. Und das ist nicht zu übersehen.Trotzdem macht er weiter.Und hat nun ein Pappschild an ein Geländer geklebtmit der Aufschrift "Warum wird hier zerstört?".Die Passanten werden jetzt vielleicht einmal mehr wachgerüttelt.