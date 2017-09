Jubiläum im Katharinenhof: Pflegeeinrichtung besteht seit zehn Jahren

Berlin: Katharinenhof Alt-Britz |

Britz.

Am Freitag, 22. September, feierte die Pflegeinrichtung Katharinenhof in Alt-Britz ihr 10-jähriges Jubiläum. Es ist ein moderner fünfstöckiger Bau, der 2007 errichtet wurde. Der Katharinenhof in Britz bietet Platz für 131 Senioren. Im Sommer wurde das Angebot um eine Tagespflege erweitert, in der 16 Gäste montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr betreut werden. Die medizinische Versorgung gewährleistet das Ärztenetzwerk, das der Katharinenhof im Bezirk Neukölln aufgebaut hat. Er ist zudem eingebunden in Aktivitäten von Schulen, Kindergärten und Geschäften und nimmt an bezirklichen Veranstaltungen teil.