Präventionskurs für mehr Sicherheit

Wie schütze ich mich gegen Diebe, Einbrecher oder Abzocker?

Lernen Sie die unglaublichen Tricks der Verbrecher kennen und erfahren Sie vom Landeskriminalamt (LKA), wie sie sich effektiv schützen können! Denn wir in Neukölln müssen zusammenhalten! Was tun gegen miese Taschendiebe, gewissenlose Trickbetrüger an der Haustür, flinke Handtaschenräuber oder knallharte Abzocker am Telefon?Der Präventionskurs wird von einem professionellen Vertreter des LKA Berlin durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich bitte unter 030/22 77 26 09 oder mailen an christina.schwarzer@bundestag.de Foto: Symbolbild / Quelle: metropolico.org (flickr) / Lizenz: CC BY-SA 2.0