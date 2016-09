Aktionstag bei Schwimmern

Britz.

Am Sonnabend, 24. September, nimmt die Schwimm-Gemeinschaft Neukölln am Aktionstag „Deutschland schwimmt“ teil. Die Vereinsmitglieder laden alle Neuköllner ein, bei der Schwimmstaffel von 10 bis 16 Uhr mitzumachen und für einen guten Zweck ins kühle Nass im Sportbad Britz, Kleiberweg 3, abzutauchen. An diesem Aktionstag ist in allen Schwimmbädern eine Bahn für den guten Zweck reserviert. Wenn die Schwimmer es schaffen, einmal symbolisch quer durch Deutschland (876 km) zu schwimmen, spenden Disney, REWE und Allianz 50 000 Euro. Das Geld soll dafür eingesetzt werden, dass Kinder schwimmen lernen, deren Eltern keinen Schwimmkurs bezahlen können. Das große Ziel ist es, einmal rund um Deutschland zu schwimmen (3621 Kilometer). Für eine so tolle Leistung wollen die Partner zusammen 200 000 Euro spenden. Weitere Informationen auf www.sg-neukoelln.de und unter602 20 11.