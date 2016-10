Bittere Niederlage für Concordia

Britz. Der Landesligist konnte den Schwung des ersten Saisonsieges nicht mitnehmen und hat am Sonntag 3:4 beim SC Gatow verloren. Dabei glich Concordia Britz kurz vor Schluss zum 3:3 aus (Tore durch Kayacilar, Zachow und Wittke), kassierte in der Nachspielzeit aber ein Freistoßtor zum Endstand.



Das nächste Spiel findet am Sonntag am Lohnauer Steig statt. Dort ist Concordia um 15 Uhr beim Adlershofer BC zu Gast.



JG

