Chancenlos in Lichtenberg

Britz. Für die abstiegsbedrohte Klink-Elf war am vorigen Sonntag beim Landesliga-Spitzenreiter Sparta Lichtenberg nichts zu holen, auch wenn der VfB beim 0:3 einen ordentlichen Eindruck hinterließ.



Am Sonntag geht es wieder gegen ein Team der gleichen Kragenweite: SW Spandau. Anpfiff in der Buschkrugallee ist um 15 Uhr. JS

