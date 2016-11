Concordia neues Schlusslicht

Britz. Jetzt sind die Britzer am Tabellenende angekommen. Beim bisherigen Schlusslicht SW Spandau kassierte der Landesligist eine verdiente 0:1-Niederlage. Die Spandauer waren spielerisch besser und hatten mehr Chancen, während bei Concordia nicht viel zusammenlief.



Die nächste Chance, die Serie von fünf Spielen ohne Sieg zu durchbrechen, wartet am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen Stern 1900 II an der Buschkrugallee.



