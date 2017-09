Gabriel hält den Punkt fest

Britz. Im Kellerduell der Berlin-Liga ergatterte die DJK einen Punkt bei den Spandauer Kickers. Es war insgesamt erst der zweite in der laufenden Saison. Am Ende hieß es in einem kampfbetonen Spiel 0:0. Neuköllns Jabr, erst zur Pause eingewechselt, musste zehn Minuten vor dem Abpfiff mit Gelb-Rot vom Rasen. Den folgenden Foulelfmeter von Riedel hielt Gabriel.



Am Sonntag um 11 Uhr empfängt die DJK im Stadion Britz-Süd die Füchse Berlin.

Gefällt mir