Hanball in Berlin Neukölln: Doppelveranstaltung

! Doppelveranstaltung !

Frauenund Männer16:00 HSG Neukölln Frauen vs. VFV Spandau18:30 HSG Neukölln Männer vs. TSV Rudow 1888Kommt an diesem Samstag wieder in die "ARENA" am Buschrosensteig und feuert unsere beiden Teams an!Wie immer gibt ein Hallenheft mit allen Infos zu den Mannschaften und Berichten sowie ein Gewinnspiel zum aktiv mitmachen in der Halbzeitpause des Frauenspiels.Auch für euer leibliches Wohl wird gesorgt sein!Eintrittspreise:Frauen-Oberliga: 4€, ermäßigt 2€ (Schüler, Studenten, Rentner; Nachweis erforderlich), Kinder bis 12 Jahren freiMänner HVB-Pokal: 4€, ermäßigt 2€ (Schüler, Studenten, Rentner; Nachweis erforderlich), Kinder bis 12 Jahren freiKombiticket: 6€, ermäßigt 3€ (Schüler, Studenten, Rentner; Nachweis erforderlich), Kinder bis 12 Jahren frei