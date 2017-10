Immer noch kein Sieg

Britz. DJK SW Neukölln wartet weiter auf den ersten Dreier in der Berlin-Liga. Auch nach zehn Spielen steht in Sachen Siegen die Null. Diesmal verlor die DJK 0:2 bei Sparta Lichtenberg. May (38.) und Sejdic (64.) schossen die Tore für die Gastgeber.



Die nächste Chance auf Punkte in der Berlin-Liga besteht Sonntag. Aber da wird es ganz schwer, denn es geht gegen den Tabellenzweiten SD Croatia (11 Uhr, Stadion Britz-Süd).

