Kayacilar sichert einen Punkt

Britz. Gegen Berolina Stralau hat der Landesligist überraschend einen Punkt geholt. Kayacilar erzielte am vergangenen Sonntag Concordias Tor zum 1:1-Endstand. Neben dem Torschützen überzeugte auch Wittke.



Am kommenden Spieltag wäre ein Punktgewinn erneut eine Überraschung. Dann geht es zu Berlin-Liga-Absteiger SC Charlottenburg. Anstoß ist am Sonntag, 14 Uhr, im Mommsenstadion.



JG

