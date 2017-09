Neuer Sportplatz eröffnet: Offizielle Übergabe an der Fritz-Karsen-Schule

Berlin: Fritz-Karsen-Schule |

Britz. An der Fritz-Karsen-Schule wurde mit einem großen Staffellauf zu Beginn des neuen Schuljahres auch eine neue Sportanlage eingeweiht.

Am Donnerstag, 14. September, nahmen Schüler und Lehrer die Sportanlage in der Onkel-Bräsig-Straße 76-78 in Besitz. Bürgermeisterin Franziska Giffey, Schul- und Sportstadtrat Jan-Christopher Rämer (beide SPD) und Schulleiter Robert Giese eröffneten zusammen mit den 1250 Schülern und 180 Beschäftigten der Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule den neuen Sportplatz. Die neue Mehrzwecksportanlage besteht aus einem Großsportspielfeld und einem Kleinspielfeld mit Kunstrasenbelag. Das Großspielfeld wird für Fußball und Hockeyspiel genutzt und besitzt zudem eine 110 m Hürden- bzw. Sprintstrecke, zwei Kugelstoßanlagen, eine Weitsprunganlage und eine Hochsprunganlage.Auf dem Kleinspielfeld können Basketball, Volleyball und Fußball gespielt werden. Die Beleuchtungsanlage besteht aus sechs Masten mit jeweils drei Scheinwerfern. Sie wurde ebenso wie die Bewässerungsanlage mit ihren sechs Wasserkanonen und die Entwässerungsanlage erneuert.Zum Sportplatz gehören eine 120 m Ballfangzaunanlage, eine 70 m lange Sportbarriere sowie die für alle Ballsportspiele nötigen Tore, Basketballständer und Volleyballanlagen.Der Bau der Sportanlage wurde mit 1,2 Mio. Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt des Berliner Senats finanziert.Schul- und Sportstadtrat Jan-Christopher Rämer (SPD) erklärte „Als ehemaliger Schüler der Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule ist es mir eine besondere Freude, diese neue moderne Sportanlage endlich mit einweihen zu dürfen.“