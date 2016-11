Spende an Kampfsportler

Britz.

Über eine großzügige Spende ihres Sponsors BVC IT-Lösungen freuen sich die Kinder und Trainer des Kampfsportvereins Kodokan Berlin. Insgesamt 40 Aufnäher für ihre Jacken wurden den jungen Judokas und Trainern von der Firma während des Wettkampftrainings am 14. November am Buckower Damm 50 übergeben. Schon beim nächsten vereinseigenen Nikolausturnier am 3. Dezember werden die jungen Kampfsportler ihre neu gestalteten Jacken präsentieren. Weitere Informationen zum Verein auf www.kodokan-berlin.de