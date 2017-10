Training auf Rollen: Tag der offenen Tür für Skater

Neukölln. Auch in diesem Jahr öffnet der TSC Berlin 1893 e.V. seine Türen für ein kostenloses Training auf Inline-Skates.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 15. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in der Sporthalle der Otto-Hahn-Oberschule in der Haarlemer Straße 21 statt. Sie ist besonders für Kinder und Jugendliche gedacht.Beim offenen Training für jedermann können sich alle im Skaten üben, Slalom fahren, Unihockey und Frisbee spielen. Das alles natürlich auf den Rollen der Inline-Skates. Geduldige Trainer helfen Kindern und Erwachsenen bei den ersten Schritten oder geben Tipps für Fortgeschrittene.Für Neulinge gibt es zudem eine kostenlose Ausleihe von Inline-Skates und Schützern. Es besteht bei dieser Veranstaltung Helm- und Schützerpflicht für Kinder und Jugendliche. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos auf http://www.tsc-berlin.de/inline-skating