Viertes Spiel, vierte Niederlage

Britz. Auch im vierten Spiel ging der Landesligist leer aus. Gegen die Spandauer Kickers verlor Concordia Britz klar mit 0:3 und bleibt punktlos. Die Britzer begannen sehr defensiv, kassierten nach einer halben Stunde aber zwei Gegentreffer in nur fünf Minuten. Am kommenden Sonntag, 15.15 Uhr, ist Concordia beim Berliner SC II an der Hubertusallee zu Gast.



JG

