Zachow scheitert vom Punkt

Britz. Der Landesligist kommt einfach nicht aus dem Keller heraus. Bei Tabellennachbar Adlershofer BC unterlag Concordia Britz am vergangenen Sonntag klar mit 0:4. Die Britzer lagen schon zur Halbzeit mit zwei Toren in Rückstand, steckten aber nie auf. Zachow vergab vom Elfmeterpunkt jedoch die große Chance auf den Anschlusstreffer. Mit dem 0:3 war das Spiel dann entschieden.



Nächstes Spiel: Sonntag, 6. November, um 10.45 Uhr beim FC Spandau 06 am Ziegelhof.



JG

