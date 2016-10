Deutsche Oper Berlin

Die Geschichte der Deutschen Oper reicht bis in die Gründerjahre der Hauptstadt. Heute ist sie Berlins jüngstes und größtes Opernhaus.



Die Geschichte der Deutschen Oper Berlin reicht bis in die Gründerjahre. 1912 wurde an der Bismarckstraße das Deutsche Opernhaus der damals noch autonomen Stadt Charlottenburg eröffnet. Gegenüber der königlichen Hofoper Unter den Linden (heute Staatsoper Unter den Linden) sollte sie dem gestärkten Selbstverständnis des Bürgertums Rechnung tragen und vor allem der Aufführung der großen Werke Richard Wagners eine angemessene Spielstätte sein. 1925 übernahm die Stadt Berlin das Haus und benannte es in Städtische Oper um.



Neubau der Deutschen Oper



Am 4. September 1945 nahm die Oper den Spielbetrieb im Theater des Westens wieder auf. Erst am 24. September 1961 wurde die Deutsche Oper Berlin unter ihrem heutigen Namen in dem nach Plänen von Fritz Bornemann errichteten Neubau an der Bismarckstraße als jüngstes und größtes Berliner Opernhaus wiedereröffnet.

