Kunst im Ludwig-Hoffmann-Quartier: Temporäre Ausstellung zwischen Denkmälern

Buch. Das Ludwig-Hoffmann-Quartier (LHQ) entwickelt sich stetig weiter. Davon konnten sich die Besucher der Kunstaktion „Wer wir sind #48h“ kürzlich überzeugen.

Andreas Dahlke, der LHQ-Alleingesellschafter, hatte Künstler eingeladen, die Ringstraße im Quartier mit Ausstellungen und Performance zu beleben. Auch Vereine aus dem Ortsteil sowie die Montessori-Gemeinschaftsschule und die evangelische Schule beteiligten sich mit Aktionen und Ausstellungen. So präsentierte zum Beispiel der niederländische Künstler Joop Striker seine Skulptur „Vogelkäfig“, Peter Paul Hennicke vom Verein Kultur im Quartier stellte seine Installation „Insel der Zeit vor“ und Dotothy Beekmann zeigte eine Reihe von Drucken zum Thema „Strukturen im LHQ“ sowie Papierblumen.Hunderte Besucher sahen sich die Kunstwerke entlang der Ringstraße im Quartier an. Dabei konnten sie auch sehen, wie sich das Quartier in der Wiltbergstraße 50 in den vergangenen fünf Jahren veränderte. Andreas Dahlke erwarb den einstigen Krankenhaus-Campus (Baujahr 1906), um dort seinen Traum vom Ludwig-Hoffmann-Quartier umzusetzen. Auf dem circa 28 Hektar großen Areal entstehen bis 2020 nicht nur etwa 900 Wohnungen, etliche Büros und Gewerberäume, Dahlke plante auch gleich einen Schul- und Kita-Campus sowie Raum für soziale Projekte mit. Inzwischen sind etwa 450 Wohnungen in den alten Krankenhausgebäuden fertiggestellt. Außerdem baut Dahlke ein Wohnhaus für Senioren, in dem weitere 85 Wohnungen entstehen. Neben dem Umbau des historischen, unter Denkmalschutz stehenden Bestandes, plant Dahlke an zwei Standorten am Rand der Fläche noch Wohnungsneubau.