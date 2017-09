Bäume im Forst kennenlernen

Berlin: Waldschule Buch |

Buch. Einen Familiensonntag veranstaltet die Waldschule im Bucher Forst am 8. Oktober. Los geht es um 11 Uhr in der Hobrechtsfelder Chaussee 110. An diesem unterhaltsamen und informativen Vormittag laufen die Familien durch den Bucher Forst, um unterschiedliche Baumarten kennenzulernen. Unter Anleitung der Waldschulpädagogen Katja Becker und Harald Fuchs können sie mehr über Rotbuchen, Flatterulmen und Schwarzerlen erfahren. Aus Blättern und Früchten sollen außerdem Kunstwerke entstehen. Willkommen sind zu dieser etwa dreistündigen Exkursion Familien mit Kindern ab acht Jahre. Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 4. Oktober unter 94 11 47 33. BW