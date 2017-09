Die Labortüren öffnen sich

Pankow.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet das Gläserne Labor auf dem Campus Buch am 21. September. An diesem Tag kann man von 10 bis 15 Uhr die Bildungseinrichtung in der Robert-Rössle-Straße 10 kennenlernen. Dort werden unter anderem Experimentierkurse für Schüler, Kurse zur Berufs- und Studienvorbereitung, Erwachsenen-Qualifikationen und Ferienkurse für Kinder angeboten. Zum Tag der offenen Tür bietet das Labor auch drei Workshops an. Von 10 bis 12 Uhr können Interessierte erfahren, wie man Duftstoffe herstellt. Von 11 bis 13 Uhr gibt es Wissenswertes zum „Genetischen Fingerabdruck“ und von 13 bis 15 Uhr erhalten Besucher einen Einblick in die Alzheimer-Forschung.Anmeldung bis zum 18. September bei Dr. Bärbel Görhardt per E-Mail b.goerhardt@bbb-berlin.de . Weitere Informationen auf www.glaesernes-labor.de