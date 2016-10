Die Pfaueninsel

Ein märchenhaftes Schloss, angelegte Natur und freilaufende Tiere: Auf der Pfaueninsel wurden vor 200 Jahren romantische Träume erfüllt - und sie bestehen bis heute.



Auf der Pfaueninsel konnte Königin Luise mit ihrer Familie ungezwungen sein und die Natur genießen. Immerhin lag die Insel nahe des königlichen Hofes- und erlaubte ihr doch, dem Alltag zu entfliehen. Noch heute besticht die Pfaueninsel als stiller Zufluchtsort vor den Toren der Hauptstadt.



Insel für Träume



«Zur Zeit von Luise war es unter Adligen en vogue, aus den Schlössern hinauszugehen und hinein in die Natur», sagt Susanne Fontaine, Leiterin des Schlosses auf der Pfaueninsel. Schon der Philosoph Jean-Jacques Rousseau hatte die Rückkehr zur Natur propagiert- die Pfaueninsel passte da genau ins Bild. «Sie war allein schon als Insel eine Projektion für Sehnsüchte und Träume.»

Pfaueninsel in Berlin





Ein Schloss aus Holz



Auch heute erscheint das Kleinod ein bisschen wie eine Traumwelt. Vom Festland aus ist sie nur mit einer kleinen Fähre zu erreichen. Von dort aus führt ein schmaler Weg vorbei an üppigen Rosen zum westlichen Zipfel der Insel. Hinter dichten Bäumen steht es auf einmal da: das 1794 erbaute weiße Schloss, mit seinen verspielt wirkenden Türmen und einem eindrucksvollen Blick über die Havel. Erbaut wurde es unter König Friedrich Wilhelm II., der bald danach starb, so dass es vor allem von seinem Sohn Friedrich Wilhelm III. und dessen Frau Luise genutzt wurde.



Die gemalte Steinfassade



Bemerkenswert an dem Schloss ist seine Fassade. Sie sieht zwar aus einiger Entfernung so aus, als sei sie aus Steinen gebaut. Doch die sind nur aufgemalt. In Wirklichkeit besteht die Fassade aus groben Eichenbrettern- einfach und naturnah. Auch im Inneren gibt es kaum überbordenden Prunk. So war es schon zu Luises Zeit. «Nach ihrem Tod wurde das Schloss von den folgenden Generationen kaum genutzt und fiel in eine Art Dornröschenschlaf», sagt Fontaine. Deswegen ist das meiste der Einrichtung noch Original: die Möbel, die Papiertapeten und das «Otaheitische Kabinett», ein Raum für Sehnsucht und Fernweh.

Gefällt mir

0