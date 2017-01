Gymnasium öffnet die Türen

Karow.

Das Robert-Havemann-Gymnasium in der Achillesstraße 79 veranstaltet am 14. Januar von 10 bis 13 Uhr einen Tag der offenen Tür. Willkommen sind vor allem Grundschüler jetziger sechster Klassen mit ihren Eltern. Die Schüler und Lehrer gewähren ihren Gästen Einblicke in den Schulalltag. Unter anderem werden die Sprachangebote Französisch, Latein und Englisch präsentiert. Die Fachkabinette für Physik, Biologie, Chemie und Informatik können besichtigt werden. Weitere Informationen gibt es unter94 87 85 11 und auf www.robert-havemann-gymnasium.de/tdot