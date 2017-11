Mit dem GPS durch den Wald

Buch.

„Durch den Wald mit GPS“ ist das Motto einer Familien-Wald-Aktion, die die Waldschule im Bucher Forst am 26. November anbietet. Dazu sind um 11 Uhr Familien mit Kindern ab acht Jahre in der Hobrechsfelder Chaussee 110 willkommen. Die Teilnehmer können den Wald auf eigene Faust mithilfe eines GPS-Geräts erkunden. Am Ende des Weges erwartet sie ein wärmendes Lagerfeuer. Wer an der etwa dreistündigen Aktion teilnehmen möchte, meldet sich unter94 11 47 33 oder per E-Mail ws-bucherforst@web.de an. Um einen Unkostenbeitrag von fünf Euro pro Erwachsenen und 2,50 Euro pro Kind sowie um zehn Euro für Familien wird gebeten.