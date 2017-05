Verborgenes im Wald entdecken

Berlin: Waldschule Buch |

Buch. Zu einer Veranstaltung „Die Kleinigkeiten im Wald“ lädt die Waldschule Buch Familien am 17. Juni von 15 bis 18 Uhr ein. Start ist an der Hobrechsfelder Chaussee 110. Vieles im Wald bleibt verborgen, wenn man ihn ausschließlich im Großen und Ganzen wahrnimmt. Ganz aus der Nähe betrachtet, entdeckt man aber plötzlich überraschende Einzelheiten. Ein Moospolster erweist sich unter der Lupe zum Beispiel als faszinierender Minidschungel. Oder an Krabbeltieren fallen eigenartige Details auf, über die man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Auf der Entdeckungstour erlangen die Teilnehmer ungeahnte Einblicke in die Natur und genießen die Schönheit des Waldes mal aus einer anderen Perspektive. Willkommen sind Familien mit Kindern ab acht Jahre. Weitere Informationen und rechtzeitige Anmeldung unter 94 11 47 33. BW