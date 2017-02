Sprechstunde des Abschnitts 14

Berlin: Bürgerhaus Buch |

Buch. Eine Sprechstunde veranstaltet der Polizeiabschnitt 14 am 28. Februar im Bürgerhaus in der Franz-Schmidt-Straße 8-10. Von 15 bis 16 Uhr sind Interessierte im Raum 1.20 des Hauses willkommen, die Ängste und Probleme in puncto Sicherheit mit einem Polizisten besprechen möchten. Anliegen ist es, vor allem auf Fragen einzugehen, die bei größeren Präventionsveranstaltungen aufgrund des Schutzes der Privatsphäre nicht gestellt werden. Ein Präventionsbeamter beantwortet diese Fragen und gibt Tipps, wie man sein Eigentum und sich selbst besser schützen kann. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. BW