Im Rahmen des Kulturfestivals Schlösser und Gärten der Mark ist am 30. Juli um 17 Uhr Simon Borutzki in der Schlosskirche zu Gast. Er gehört zur jüngeren Generation von Blockflötisten. Gemeinsam mit Solisten des Neuen Barockorchesters Berlin spielt er in der Schlosskirche Stücke aus dem Früh- und Hochbarock von Graun, Hasse, Händel und Telemann. Weitere Informationen unter kulturfestspiele.com/konzerte/simon-borutzki