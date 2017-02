Begleitung bis zum ersten Auftritt: Jugendclub „Der Alte“ bietet ein Bandcoaching an

Berlin: Jugendclub Der Alte |

Buch. Unter dem Motto „Musikmachen im Alten“ können jetzt junge Musiker im Bucher Jugendclub ihre eigenen Songs komponieren, einstudieren und aufnehmen.

In der Jugendfreizeiteinrichtung „Der Alte“ in der Wiltbergstraße 27 gibt es hervorragend eingerichtete Bandproberäume. Der Musiker und Erzieher Arno Zillmer ( www.arno-zillmer.de ) begleitet dort junge Musiker auf ihrem Weg, ihre Musikrichtung zu entdecken und eigene Stile zu kreieren. Eines seiner Ziele ist es, dass die Musiker lernen, eigene Songs zu schreiben. Jugendliche im Alter ab 14 Jahre können donnerstags zwischen 17 und 20.30 Uhr vorbeikommen. Gemeinsam mit Arno Zillmer probieren sie unter anderem aus, ob sie mit anderen eine Band gründen möchten. Der Musikcoach wird sie dann begleiten – bis zu ersten Auftritten.Ein erstes Bandprojekt ist bereits im Entstehen. In diesem kommen einheimische und geflüchtete Jugendliche zusammen. Sie bringen unterschiedliche musikalische Einflüsse mit, und so kann ein ganz neuer Musikstil entstehen. Wer Interesse am Bandcoaching im „Alten“, ganz in der Nähe des S-Bahnhofs Buch hat, kann sich zu einem Schnupperbesuch per E-Mail info@der-alte.de anmelden oder einfach an einem Donnerstag ab 17 Uhr in der Einrichtung vorbeischauen.

Weitere Informationen gibt es unter 941 21 71.