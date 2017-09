Das Dorf Buch kennenlernen

Buch.

„Historisches Dorf und Schlosspark Berlin-Buch“ ist der Titel einer Exkursion am 7. Oktober. Veranstaltet wird sie von der Volkshochschule Pankow. Jonas und Stefan Hückler werden die Teilnehmer mit historischen Karten und Fotos im Gepäck durch Buch führen. So werden Schloss und Orangerie im Park „sichtbar“, obwohl sie bereits seit Langem zerstört sind. Außerdem ist mehr über die Entstehungsgeschichte des Dorfes und dessen Blütezeit als Rittergut preußischer Würdenträger zu erfahren. Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr am S-Bahnhof Buch, Ausgang Wiltbergstraße. Anmeldung auf http://asurl.de/13it