Die Karower Runde trifft sich

Karow.

Zum Herbstseminar sind alle an Lyrik Interessierten am 30. September in den Turm eingeladen. Im Stadtteilzentrum in der Busonistraße 136 treffen sich um 10 Uhr die Lyriker der „Karower Runde“, um ihre aktuellen Texte vorzustellen. Diese entstanden zu den Themen „Aufräumen“ und „Beziehungen“. Im zweiten Teil des Seminars wird eine spezifische lyrische Form vorgestellt, die die Teilnehmer dann selbst umsetzen. Weitere Informationen gibt es bei Rudi Reinsch unter033438 18 99 47 sowie über den E-Mail-Kontakt haru.reinsch@freenet.de sowie bei Anke Apt unter66 30 08 62 oder per E-Mail aapt@arcor.de