Eine vielfältige Lebensgeschichte

Buch.

Zu einer Benefizveranstaltung mit Professor Heinz Bielka lädt der Förderverein Kirchturm Buch am 19. Mai um 18 Uhr ins Gemeindehaus in Alt-Buch 36 ein. Bielka liest aus seinen Erinnerungen „Aus meinem Leben: Eine vielfältige Geschichte“. Begleitet wird er bei dieser Lesung am Klavier von Professor Galina Iwanzowa-Bielka. Diese spielt Werke von Schubert, Schumann, Rachmaninow und Tschaikowski. Der Eintritt ist frei, aber es wird um eine Spende zugunsten des Wiederaufbaus des Turmes auf der barocken Schlosskirche Buch gebeten. Weitere Infos auf www.schlosskirche-berlin-buch.de