Erinnerung an Kurt Sanderling

Buch. Der Förderverein für den Wiederaufbau des Kirchturms Buch lädt am 21. Oktober um 18 Uhr zu einer Benefizveranstaltung ein. Diese ist, anlässlich seines fünften Todestages, dem international bekannten deutschen Dirigenten Professor Kurt Sanderling (1912-2011) gewidmet. Dieser dirigierte unter anderem die Leningrader Philharmoniker. Von 1960 bis 1977 war er Chefdirigent des Berliner Sinfonieorchesters (heute: Konzerthausorchester). Von 1964 bis 1967 leitete er auch die Staatskapelle Dresden sowie 1972 in Vertretung für Otto Klemperer das Philharmonia Orchestra of New York. Aber auch mit weiteren renommierten Orchestern arbeitete er zusammen. Mit persönlichen Ton- und Bilddokumenten wird Professor Barbara Sanderling, als Kontrabassistin ehemaliges Mitglied des Berliner Sinfonieorchesters und Professorin an der Musikhochschule „Hanns Eisler“, an ihren Ehemann Kurt Sanderling erinnern. Die Veranstaltung findet im evangelischen Gemeindehaus, Alt-Buch 36, statt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den Wiederaufbau des Turmes der Bucher Schlosskirche wird gebeten. BW