Gärten der Welt in Marzahn

Die Gärten der Welt sind eine grüne Oase in der Hauptstadt. Besucher planen besser viel Zeit für sie ein - es gibt viel zu sehen.



Marzahn ist nicht gerade eine grüne Idylle. Und der Stadtteil im Nordosten Berlins gehört auch nicht zu den ersten Adressen für Hauptstadtbesucher. Viele vermuten hier graue Plattenbau-Tristesse. Doch in den Gärten der Welt finden Besucher eine einzigartige Vielfalt von Gartenkunst aus aller Welt. Wer hier einen Nachmittag oder am besten einen ganzen Tag verbringt, schlendert durch Gärten verschiedener Länder von Japan bis Bali. Zwischendurch legt sich der ein oder andere auf einer der zahlreichen Rasenflächen in die Sonne - auf die Picknickdecke oder in den Liegestuhl.

Gefällt mir

0