Buch

. Das traditionelle Gauklerfest auf dem Archäologiespielplatz Moorwiese findet in diesem Jahr am 15. Juli statt. In der Wiltbergstraße 29a, in Höhe S-Bahnhof Buch, sind Kinder, Jugendliche und Familien willkommen, von 13 bis 18 Uhr mitzufeiern. Auf dem Programm stehen unterschiedliche Gaukler-Aktionen, daneben können die Teilnehmer natürlich den ungewöhnlichen Spielplatz näher kennenlernen. Weitere Informationen unter www.mooor.de