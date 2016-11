Berlin: Buchhandlung Schmökerzeit |

Karow. Zu einer Lesung im Advent lädt der Karower Kulturförderverein Phoenix am 9. Dezember ein. Um 19.30 Uhr hat er die Karower Autorin Dolores Pieschke zu Gast. Sie liest Geschichten zum Thema „Ganz plötzlich steht Weihnachten vor der Tür“. Die Lesung findet in der Buchhandlung Schmökerzeit in der Achillesstraße 60 statt. Um sieben Euro Eintritt wird gebeten. Plätze können unter 94 38 07 73 reserviert werden. BW